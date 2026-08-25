L'Al Jazira è a metà dell'opera nella trattativa che ha avviato in queste ore con l'obiettivo di ingaggiare Kristjan Asllani. Il club emiratino, infatti, secondo quanto svelato in esclusiva da Fabrizio Romano, ha trovato un accordo con l'Inter sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
Ora manca l'intesa economica con il centrocampista albanese, che si è dichiarato disponibile al trasferimento: i termini contrattuali, spiega l'esperto di mercato, sono ancora in fase di discussione.
🚨🇦🇪 EXCL: Al Jazira have reached a verbal agreement with Inter for Kristjan Asllani.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 25, 2026
€2m loan fee plus €6.5m buy option clause to become mandatory under certain conditions.
Details yet to be fixed as player opened doors to the move; contract terms still being discussed. pic.twitter.com/pVlXSmlfur
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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