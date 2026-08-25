L'Al Jazira è a metà dell'opera nella trattativa che ha avviato in queste ore con l'obiettivo di ingaggiare Kristjan Asllani. Il club emiratino, infatti, secondo quanto svelato in esclusiva da Fabrizio Romano, ha trovato un accordo con l'Inter sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro, che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Ora manca l'intesa economica con il centrocampista albanese, che si è dichiarato disponibile al trasferimento: i termini contrattuali, spiega l'esperto di mercato, sono ancora in fase di discussione.

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 17:29
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.