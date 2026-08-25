Ultimi giorni di calciomercato. Novità per Asllani che potrebbe ripartire negli Emirati Arabi. L'Inter non chiude alla quinta punta, ma servono gli incastri giusti. E il campo dice che le prime della classe fanno sul serio in Italia.

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Sezione: Copertina / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 17:04
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.