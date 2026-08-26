Quella intorno alla poltrona della FIFA è ormai diventata una battaglia politica. Se nei giorni scorsi diversi ex calciatori hanno puntato il dito contro la gestione di Gianni Infantino, che si ricandiderà alla presidenza per le elezioni del marzo 2027, nelle ultime ore sono arrivati anche messaggi di sostegno all'attuale numero uno della massima istituzione del calcio mondiale. In particolare, il vice presidente dell'Inter, Javier Zanetti ed Esteban Cambiasso si sono eposti in suo favore con una lettera pubblicata sui propri social:

"Negli ultimi dieci anni, abbiamo assistito al lavoro svolto dalla FIFA e dal Presidente Infantino per garantire ai calciatori una rappresentanza nel mondo del calcio, qualcosa che prima non esisteva. Ai giocatori è stata data voce e un ruolo nel nostro sport attraverso la partecipazione a comitati, progetti e gruppi di lavoro. Le nostre opinioni vengono ascoltate e molte iniziative a beneficio del calcio prendono forma grazie alle nostre riflessioni, idee, progetti e alla nostra partecipazione.

Sappiamo che il calcio può trasformare le vite, migliorare le società e ampliare le opportunità per tutti nel mondo, e ci impegniamo a continuare a portare questa speranza alle persone.

Continueremo a impegnarci per sostenere la grande evoluzione che il nostro sport ha subito nell'ultimo decennio, affinché continui a raggiungere e a portare benefici alle persone in tutti i paesi in cui si gioca a calcio".