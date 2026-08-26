Nel corso di un'intervento su Radio TuttoNapoli, l'allenatore Leonardo Semplici ha proposto la propria griglia di partenza per la lotta Scudetto: "È chiaro che il mercato è ancora in essere e che l'indice sarà dato anche dai colpi dell'ultimo momento. Credo, però, che in questo momento la favorita rimanga l'Inter. Dietro metterei il Napoli e poi Roma, Juventus e Milan, le solite squadre che potranno sicuramente giocarsi le loro chance".

Semplici poi si focalizza su una partita che gli ha fornito indicazioni interessanti: "Ho visto Roma-Fiorentina. È chiaro che la Roma, in questo momento, è una squadra di grande valore, ma sono rimasto un po' deluso dalla Fiorentina, anche considerando il mercato che stava facendo. La Roma ha mostrato valori importanti e grande bravura sotto la guida di Gasperini.