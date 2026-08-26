Nuova avventura alle porte per il centrocampista albanese Kristian Asllani. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il regista si trasferirà all'Al Jazira. Ci sono gli accordi anche tra il calciatore e la società che è pronto ad accoglierlo. Il trasferimento avviene con la formula del prestito a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni.

Sezione: Focus / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 17:13
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione