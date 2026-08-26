Nuova avventura alle porte per il centrocampista albanese Kristian Asllani. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il regista si trasferirà all'Al Jazira. Ci sono gli accordi anche tra il calciatore e la società che è pronto ad accoglierlo. Il trasferimento avviene con la formula del prestito a 2 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 4,5 milioni.