Dopo il riepilogo degli aggiornamenti di giornata di calciomercato, le ultimissime da Appiano in vista di Cagliari-Inter. Focus principale sui tre inglesi. Spazio anche a due polemiche che riguardano il calciomercato e l'arbitro Guida, designato come quarto uomo in Napoli-Como.
Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 16:31
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.
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