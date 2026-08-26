Gaby Mudingayi ha costruito la sua carriera in Italia, vestendo le maglie di Torino, Lazio e Bologna prima di arrivare all’Inter nel 2013. In nerazzurro ha vissuto un’esperienza importante al fianco di grandi campioni, mettendo a disposizione della squadra grinta e carattere. Il centrocampista belga, protagonista anche con la sua nazionale, ha lasciato il segno in diversi anni di Serie A. Mudingayi è stato intervistato da Giada Giacalone di Sportitalia in un botta e risposta senza filtri, ripercorrendo i momenti più importanti della sua carriera, tra campioni, avversari e curiosità dagli spogliatoi. L’intervista è stata poi riportata sulla pagina Instagram Bgame_news.

Rispondendo a una delle domande, Mudingayi ha rivelato i compagni di squadra più forti con cui ha giocato: "Te ne dico 3, sono senza dubbio Antonio Cassano, Goran Pandev e Javier Zanetti".