Il primo allenamento ad Appiano Gentile di Curtis Jones ha destato buone impressioni nella truppa nerazzurra. Anche più, riporta La Gazzetta dello Sport, di quanto si potesse immaginare. "Pare che il centrocampista, che ha bramato l'Inter più di ogni cosa, abbia effettivamente un motore d'alta corsa. Del resto, nelle scorse tormentate settimane ha regolarmente fatto l'intera preparazione con il Liverpool: ha messo benzina in quantità, come se avesse davanti una stagione intera da attraversare ai ritmi della Premier League, e anche per questo si è presentato tirato a lucido davanti ai nuovi compagni e al tecnico, che da settimane pensa a quale sia il modo migliore di scatenarlo in campo".

Con queste premesse, "è altamente probabile che si prenda i primi minuti domenica a Cagliari". Sono ancora un po' più indietro i due connazionali. Stones è arrivato prima ad Appiano, ma è reduce dal Mondiale. Lo stesso vale per Spence, che per di più ha ricominciato ad allenarsi più tardi e deve rimettere a posto il motore. Proprio per questo l'ex Tottenham sta lavorando a parte.