Ha ricevuto molti pareri positivi da parte dei protagonisti stessi il cambio nei regolamenti avvenuto in Serie A e visto già al Mondiale. Come riporta oggi La Repubblica, "qualcosa è cambiato. Nessuna chiamata al Var, nessun rigore concesso, nessuna sceneggiata in campo (o quasi). Con le nuove regole, la Serie A si è data una mossa".

Lo dimostrano le statistiche. "Confrontando la prima giornata di campionato con quella della passata stagione, la media del tempo di gioco effettivo è cresciuta di quasi cinque minuti: 59’ 14’’ contro 54’ 20’’. La partita simbolo del nuovo corso è Atalanta-Sassuolo: oltre 66 minuti di gioco, pari al 69 per cento del totale. Un anno fa non si andava oltre il 63%, registrato durante Milan-Cremonese. Merito di un’interpretazione più permissiva, con meno fischi e più tolleranza per i contrasti, che permettono un gioco più fluido. E delle regole — già sperimentate ai Mondiali — contro le perdite di tempo".