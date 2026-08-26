"FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Leonardo Bovio". Con questa nota pubblicata sul sito ufficiale della società diventa realtà una trattativa annunciata ormai da diversi giorni e che porterà il difensore centrale classe 2008 ad essere sempre più legato ai nerazzurri.

Bovio è stato aggregato alla prima squadra per la tournée a Hong Kong e Perth, dove ha disputato delle ottime partite, convincendo la dirigenza a trattenerlo con un accordo di lungo periodo. Avrà la possibilità di vivere la prima squadra e contemporaneamente troverà spazio in Under 23 con Vecchi.