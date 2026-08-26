Come ampiamente prevedibile alla luce anche degli ultimi precedenti, Inter-Napoli sarà vietata ai residenti in Campania oltre che ai residenti nella provincia di Genova. Lo ha stabilito il prefetto di Milano, in vista del confronto tra le due squadre al Meazza in calendario il 5 settembre alle 18. Come ricorda La Repubblica, i rapporti tra le due tifoserie sono molto tesi, soprattutto dopo la morte dell'ultrà interista Daniele Belardinelli negli scontri a Milano del 2018.

Il divieto per la provincia di Genova, sempre su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, mira probabilmente a impedire che ultrà genoani si uniscano ai tifosi azzurri, a cui sono gemellati. C'è infatti il precedente dell'assalto ai tifosi interisti del dicembre 2025 vicino allo stadio genovese di Marassi con la partecipazione degli ultrà del Napoli.

Sezione: Copertina / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 13:48
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.