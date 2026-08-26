Quinta punta? Esuberi? L'Inter si muove sul mercato e non solo quello "classico". Anche il rinnovo di Leonardo Bovio, infatti, può essere considerata una mossa di mercato, perché il talento del baby centrale è cristallino e bisogna blindare certi giocatori.

Il classe 2008 ha impressionato tutti nelle uscite estive, compreso Chivu che pure lo conosceva già benissimo. Fiducia e abnegazione gli hanno regalato la vetrina anche in match importanti, benché amichevoli. Il futuro è suo. E forse pure il presente.