Futuro in Inghilterra per Ilari Kangasniemi, difensore classe 2007 che è transitato nel vivaio dell'Inter senza lasciare particolari tracce nelle sue esperienze tra Under 17, Under 18 e Primavera. Il gigante finlandese è stato acquistato dal Leicester City che, per prelevarlo dall'Inter Turku, ha sborsato 2,5 milioni di euro, una cifra record per il mercato finlandese. Kangasniemi, dunque, avrà la possibilità di misurarsi con il calcio inglese, partendo dalla League One, visto le Foxes sono retrocesse dalla Championship nella passata stagione. Le parti hanno siglato un accordo fino al 2031.
We’ve signed centre-back Ilari Kangasniemi from Finnish top-flight side FC Inter Turku, subject to league and international clearance— Leicester City (@LCFC) August 26, 2026
Welcome, Ilari! pic.twitter.com/sCBfmsa0OE
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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