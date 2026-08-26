Futuro in Inghilterra per Ilari Kangasniemi, difensore classe 2007 che è transitato nel vivaio dell'Inter senza lasciare particolari tracce nelle sue esperienze tra Under 17, Under 18 e Primavera. Il gigante finlandese è stato acquistato dal Leicester City che, per prelevarlo dall'Inter Turku, ha sborsato 2,5 milioni di euro, una cifra record per il mercato finlandese. Kangasniemi, dunque, avrà la possibilità di misurarsi con il calcio inglese, partendo dalla League One, visto le Foxes sono retrocesse dalla Championship nella passata stagione. Le parti hanno siglato un accordo fino al 2031. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 18:32
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.