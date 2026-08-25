Nella ultima diretta di "Fontana di Trevi", programma di Cronache di Spogliatoio, Riccardo Trevisani ha parlato anche del centrocampo dell'Inter. Il giornalista e opinionista ha detto: "Io anziché prendere Curtis Jones e Spence avrei preso Palestra. Il settimo centrocampista per me non serve, ne avrei tenuti sei e dato più fiducia a Stankovic perché gli altri cinque sono tutti fenomeni, chi più chi meno, chi vecchio chi giovane".

Jones? "Togliere gli altri cinque è un bel viaggio"

Tornando sui due inglesi, Trevisani ha continuato: "Io mi sarei preso Palestra e non Spence, che è forte con dei 'ma'. E non avrei preso Curtis Jones perché per togliere dal campo Sucic, Barella, Mkhitaryan, Calhanoglu e Zielinski è un bel viaggio. Con quei soldi avrei preso Palestra e qualcosina in più".

Il conduttore Nando Siani ha incalzato: "Qual è il centrocampo titolare dell'Inter se domani ci fosse la finale di Champions?" Secca la risposta di Giuseppe Pastore: "Calhanoglu-Barella-Zielinski. Jones passeranno settimane, come è normale che sia, prima di vederlo in campo titolare". Trevisani invece ha risposto: "C'è anche la domanda 'Chi non gioca?'. Se qualcuno, come Barella l'anno scorso, ha un calo di forma, sta anche a lui accettare eventualmente di giocare meno".