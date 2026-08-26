Tenera alta la tensione per evitare un doppio stop come quello accaduto nel passato campionato. Cristian Chivu ha ripreso ieri a guidare gli allenamenti, in vista di Cagliari-Inter. L'obiettivo è evitare che si ripeta quanto avvenuto lo scorso anno con i precoci stop contro Udinese e Juventus.

"L'accenno di nubi fu spazzato immediatamente via e a soffiare fu lo stesso allenatore nerazzurro, che ora lavora con maggiore esperienza proprio perché non intende rivivere il passato - si legge sulla Gazzetta dello Sport -. Insomma, chiede alla truppa di non distrarsi a Cagliari nella seconda giornata-trappola e di togliersi subito il dente dello scontro diretto successivo contro il Napoli. Fare percorso netto, senza seminare punti per strada come dodici mesi fa, salverebbe l'atmosfera di ottimismo crescente in questa Inter. In più, manderebbe un messaggio poco rassicurante per la concorrenza: non c'è più voglia di lasciare la minima briciola stavolta".

Secondo la rosea, "la seconda Inter dell'allenatore romeno sta già alzando l'asticella grazie all'impronta che lascia l'inquilino in panchina. Tutto, infatti, ruota attorno a lui: dalla decisione di non investire su un nuovo portiere dando fiducia a Martinez, con tutti i rischi del caso, alla pazza idea di Diouf esterno destro di piede mancino, che sta sempre più assumendo i contorni di una felice realtà. Senza sottovalutare la conferma di alcuni soldati in cui crede da sempre, da Zielinski assaltatore e anche un po' regista fino al figlioccio Pio, pronto a salire di grado definitivamente".