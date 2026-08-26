L'Inter, salvo clamorose soprese, sembra aver trovato una soluzione per Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese, come riporta anche La Gazzetta dello Sport, dovebbe infatti essere ceduto all'Al Jazira sulla base di un prestito oneroso a 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 5 che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze.

Un'operazione da 6,5 milioni di euro complessivi che chiuderebbe una storia iniziata nel 2022, quando l'albanese era stato individuato come erede di calhanoglu. Intuizione poi rimasta sulla carta, perché il ragazzo ha collezionato 99 presenze, con 4 gol e 5 assist, vincendo anche Scudetto, Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, ma dall'anno scorso è finito in prestito prima al Torino e poi al Besiktas. Ora l'Al Jazira può offrirgli spazio e continuità, mentre l'Inter può effettuare una cessione.