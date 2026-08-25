Dal retroscena in panchina con Thuram al boato di San Siro al suo ingresso in campo nel finale di Inter-Monza. Stones, sabato pomeriggio, ha preso parte alla festa nerazzurra e ha esordito con l'Inter dopo aver detto addio al Manchester City. Non una giornata qualunque, non un giocatore qualunque. Ecco come Stones ha vissuto la sua prima con l'Inter e come San Siro lo ha accolto.