Dal retroscena in panchina con Thuram al boato di San Siro al suo ingresso in campo nel finale di Inter-Monza. Stones, sabato pomeriggio, ha preso parte alla festa nerazzurra e ha esordito con l'Inter dopo aver detto addio al Manchester City. Non una giornata qualunque, non un giocatore qualunque. Ecco come Stones ha vissuto la sua prima con l'Inter e come San Siro lo ha accolto.

Sezione: Copertina / Data: Mar 25 agosto 2026 alle 15:27
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.