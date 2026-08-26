Con Moise Kean ormai destinato a trasferirsi al Como (sul piatto un'offerta da 40 milioni comprensivi di boonus), in casa Fiorentina si sta ragionando sul sostituto, che deve essere un nome importante per raccogliere cotanta eredità in linea con le ambizioni della società viola. I nomi presi in considerazione da Fabio Paratici sono numerosi, sottolinea La Nazione.

Se Mauro Icardi attende le mosse viola per decidere il proprio futuro e Andrea Pinamonti si è accasato alla Lazio, restano sullo sfondo soluzioni che portano ai nomi di Emanuel Emegha, Beto, Liam Delap, Ange Bonny (ma l'Inter non vuole cederlo) ma anche a Joshua Zirkzee, che fra i candidati pare quello più apprezzato dalla piazza.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 12:28
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
vedi letture
Fabio Costantino
autore
Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.