Marco Guida, arbitro della sezione di Torre Annunziata, sarà il quarto ufficiale di Napoli-Como, gara valida per la seconda giornata di Serie A in programma domenica 30 agosto alle 18.30 al Maradona. La designazione è stata ufficializzata dall’AIA: a dirigere l’incontro sarà Luca Pairetto, con Zingarelli e Bercigli come assistenti, mentre al VAR ci sarà Gariglio, affiancato da Prontera come AVAR. Guida sarà il quarto uomo.

L'intervista e quelle parole...

La presenza di Guida in panchina assume però un significato particolare. In caso di forfait di Pairetto durante la gara, infatti, sarebbe proprio il fischietto di Torre Annunziata a prendere il suo posto e a tornare così ad arbitrare il Napoli.

Un'eventualità che riporta alla luce l'intervista dello stesso Guida che in passato ha dichiarato di aver chiesto di non dirigere le partite del Napoli per garantire la "tranquillità della sua famiglia". Guida non è l'arbitro designato per la partita, ma domenica potrebbe comunque ritrovarsi a dirigere il Napoli in caso di necessità. A quanto pare la linea del designatore Orsato sembra essere chiara.