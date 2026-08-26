Poche settimane fa la dirigenza del Modena si trovava di fronte a un bivio: un attaccante esperto, di peso per la categoria, come Brunori o un centravanti giovane e in rampa di lancio, come Jamal Iddrissou. Il primo è sfumato, prossimo al passaggio all'Ascoli, motivo per il quale torna di moda il nome del classe 2007 dell'Inter.

L'edizione odierna del Resto del Carlino, infatti, spiega che la dirigenza dei canarini sta ancora valutando il nome di Iddrissou. Se l'Inter dovesse aprire al prestito, il club emiliano si farebbe trovare pronto, ritenendolo il profilo giusto per puntellare il reparto offensivo.

Sezione: Rassegna / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 12:55
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.