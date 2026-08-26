L'Inter Women deve arrendersi al Wolfsburg nel primo confronto valido per il terzo turno preliminare di UEFA Women's Champions League. Al Wolfsburg Stadion, le padrone di casa si impongono 2-0 grazie ai gol di Prašnikar e 52' Küver, tra la fine del primo tempo e l'inizio della ripresa. Due reti che mettono le tedesche in una situazione di vantaggio in vista della gara di ritorno; alle ragazze di David Sassarini servirà un'impresa.

IL TABELLINO:
WOLFSBURG-INTER WOMEN 2-0 

Reti: 42' Prašnikar (W), 52' Küver (W)

Wolfsburg (4-3-3): 1 Johannes; 2 Bjelde, 3 Carleer (4 Kleinherne 76'), 16 Küver, 39 Linder (23 Bogaert 84'); 14 Vallotto (15 Arasniewicz 76'), 6 Minge, 5 Peddemors; 10 Huth, 9 Prašnikar ( 38 Kerim-Lindland 63'), 28 Zicai (18 Alber 76'). A disposizione: 21 Tufekovic, 22 Schönwetter, 17 Piljic, 19 Bussy, 20 Landenberger, 24 Wedemeyer. Allenatore: Stephan Lerch.

Inter (4-4-2): 1 Rúnarsdóttir, 22 Schough, 4 Van Diemen (24 Milinković 87'), 5 Andrés, 14 Robustellini; 18 Glionna (17 Payne 73'), 16 Tomašević, 8 Vilhjálmsdóttir, 11 Le Bihan (20 Detruyer 73'); 26 Raphino (33 Bartoli 51'), 9 Polli (7 Bugeja 87'). A disposizione: 12 Forcinella, 35 Robboni, 6 Santi, 19 Paz, 29 Giudici, 44 Consolini. Allenatore: David Sassarini. 

Recuperi: 2', 4'

Ammonite: 49' Polli (I), 59' Bartoli (I) Espulse: 48' Robustellini (I)

Arbitro: Demetrescu
Assistenti: Baranowska - Pozdejeva
IV Ufficiale: Terteleac

Sezione: Copertina / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 20:10
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.