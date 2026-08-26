Ciccio Graziani, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato dell'Inter e dell'attacco a disposizione di Chivu per la stagione 2026/27.

"Quando rientrerà Thuram, Pio Esposito sarà sacrificato. È vero che si giocano tante partite e che ci sarà spazio per tutti, ma oggi i titolari dell’Inter sono Thuram e Lautaro - le sue parole -. Bonny e Pio Esposito diventano le alternative. Oggi sono comunque delle alternative, non c’è niente da fare, perché i titolari sono gli altri due".

"È vero che si gioca tanto e che i cinque cambi sono importanti, quindi c’è più possibilità di entrare. Ma spesso si giocano soltanto degli spezzoni. È diverso dall’assumersi la responsabilità di una titolarità, perché è attraverso quella continuità che un giovane cresce tecnicamente, tatticamente e anche caratterialmente", ha poi aggiunto.