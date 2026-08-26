Tu chiamale se vuoi... occasioni. Oltre alle operazioni in uscita, che riguardano essenzialmente Kristjan Asllani e Yanis Massolin più qualche giovane in cerca di minutaggio a un livello più alto, in Viale della Liberazione viene tenuta aperta una porticina da cui potrebbe entrare un ulteriore innesto in attacco. L'ormai famigerata quinta punta, quel profilo diverso dagli attaccanti attualmente in rosa, con caratteristiche in grado di impattare a gara in corso, rapido nei movimenti e bravo nello stretto. Esattamente quello che doveva essere Ademola Lookman la scorsa estate. Ad oggi non c'è alcuna certezza sul suo arrivo, dipenderà da diversi fattori. Innanzitutto i due giovani sopra citati dovrebbero salutare e liberare posto, in secondo luogo il club di appartenenza dovrebbe accettare condizioni favorevoli di uscita, un prestito con diritto/obbligo di riscatto a determinate condizioni. E lo stipendio non deve pesare troppo sul bilancio e sul costo squadra. In più, non deve essere extra-comunitario. Insomma, il filtro alla ricerca è particolarmente affinato, ma qualche nome sulla lista degli uomini mercato nerazzurri c'è.
Il posto ci sarebbe
La permanenza di Luis Henrique, salvo novità negli ultimi giorni, non sarebbe un deterrente all'arrivo di un nuovo attaccante (esiste a prescindere un ultimo posto libero per la lista UEFA, ad oggi ferma a 24 considerando le prossime due uscite). Il brasiliano manterrà il suo posto di vice Federico Dimarco, almeno sulla carta. Perché nelle gerarchie ad oggi l'ex Marsiglia è sceso ed esiste la concreta possibilità che Cristian Chivu gli preferisca di volta in volta Carlos Augusto o lo stesso Djed Spence, abile ad agire su entrambe le fasce. E non è escluso che l'ultimo tassello possa anche cavarsela sulla corsia mancina per accentrarsi, una versione più offensiva di Andy Diouf, per aumentare ulteriormente la pericolosità nella metà campo avversaria contro squadre chiuse che fanno blocco nella propria area di rigore. La sensazione è che la dirigenza abbia continuato a monitorare il campionato inglese nella ricerca di questo profilo, in perfetta sintonia con il modus operandi dell'attuale finestra di mercato. E non sarebbe un classico riempitivo stile Felipe Caicedo o Joaquin Correa, ma un valore aggiunto che, pur arrivando in prestito, avrebbe ampie chance di rimanere se tutto filasse per il verso giusto. Perché essere un'occasione sul mercato non significa che il livello sia basso.
In attesa dei tagli
Non rimarrà che attendere l'evoluzione dei prossimi giorni, quando le big d'Europa dovranno iniziare a stilare le liste e si ritroveranno diversi giocatori anche importanti fuori dal progetto e poco tempo per piazzarli altrove alle proprie condizioni. L'Inter attende lo sfoltimento delle rose per farsi trovare pronta qualora riguardasse un giocatore ritenuto adatto alle proprie esigenze. La squadra oggi è considerata all'altezza degli impegni che l'attendono, ma quella porticina rimarrà aperta ancora qualche giorno. Chissà che qualcuno non la usi...
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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