Sebastiano Esposito è pronto a cambiare nuovamente maglia. L’attaccante classe 2002 lascia il Cagliari e si prepara a iniziare una nuova esperienza con il Sassuolo, alla corte di Alberto Aquilani. A confermare la chiusura dell’operazione è stato Fabrizio Romano, che ha dato il suo ormai celebre “Here we go”, certificando l’intesa tra i club, l’operazione è stata definita sulla base di uno scambio di prestiti: Esposito si trasferirà al Sassuolo, mentre in Sardegna farà il percorso inverso Riccardo Ciervo, attaccante classe 2002 di proprietà dei neroverdi. Per l'ex attaccante di Inter e Cagliari si apre così un nuovo capitolo dopo l’esperienza vissuta in Sardegna. Arrivato al Cagliari nell’estate 2025 dall’Inter, l’attaccante ha avuto modo di misurarsi nuovamente con la Serie A e di ritagliarsi uno spazio importante nel reparto offensivo rossoblù.