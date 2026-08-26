Kristjan Allsani è ormai vicino a lasciare l'Inter anche per questa stagione. Di nuovo in prestito, come riporta anche Tuttosport: da ieri è decollata la trattativa con l'Al Jazira per un prestito oneroso (secondo il quotidiano a 2 milioni) e diritto di riscatto a 6,5 che può diventare obbligo a determinate condizioni.

"Il regista albanese, rientrato dal doppio prestito nella scorsa stagione a Torino e Besiktas, dopo aver rifiutato alcune soluzioni ed essere stato escluso dal progetto attuale dell'Inter - che però a differenza di quanto fatto dal Milan con alcuni giocatori, non è stato messo fuori rosa e si sta allenando con il resto della squadra -, è finito nel mirino dell'Al-Jazira, società degli Emirati Arabi. Asllani ha aperto al trasferimento, si attende dunque l'accordo sull'ingaggio per arrivare al via libera finale. Ingaggio che, sarà sicuramente molto interessante, da Emirati Arabi".