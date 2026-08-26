Promozione professionale in arrivo per Luka Topalovic, che passa dalla Serie C con l'Under 23 alla Serie B con la maglia della Carrarese, pronta a chiudere con l'Inter il prestito del classe 2006 sloveno. La notizia arriva da Gianluca Di Marzio, che rivela anche la formula dell'operazione: prestito con diritto di riscatto e contro riscatto. Il centrocampista, dopo l'esordio in Serie A a Bologna (con assist) e tutta la pre-season con la prima squadra, aveva ricevuto diverse richieste sempre provenienti dalla cadetteria. Ma alla fine a spuntarla sono stati i toscani. 

Sezione: Mercato / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 10:20
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.