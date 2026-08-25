Pessime notizie per l'Udinese, che dovrà fare a meno di Nicolò Zaniolo per almeno tre settimane e forse anche qualcosa di più. Ecco il comunicato pubblicato oggi dal club friulano.

Il comunicato dell'Udinese

"All'esito degli esami strumentali effettuati Udinese Calcio rende noti i seguenti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Matteo Palma e Nicolò Zaniolo. Il difensore classe 2008 ha riportato una lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Zaniolo, invece, ha evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Entrambi hanno iniziato l'iter di recupero e per tutti e due i calciatori la prognosi è stimata in 3/4 settimane. A Matteo e Nicolò l'in bocca al lupo per un pronto recupero".

Considerato che Inter-Udinese si giocherà il 14 settembre alle 20.45, è molto improbabile che Runjaic decida di rischiarlo dal primo minuto. Probabile, anzi, che i bianconeri optino per una maggiore cautela.