Intervistato da TuttoCagliari.net, l'ex attaccante dei rossoblu, Jeda, ha parlato della sfida di domenica 30 agosto tra i sardi e l'Inter. Di seguito le sue parole: “Domenica il Cagliari dovrà scendere in campo leggero e spensierato, senza pensare ossessivamente al risultato. Mi aspetto una squadra che dimostri di avere voglia di giocare a calcio con personalità e con coraggio. Come diceva lei, questa sfida rappresenterà la prova del nove per capire come si comporterà in futuro il Cagliari contro gli avversari più competitivi".