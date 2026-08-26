Intervistato da TuttoCagliari.net, l'ex attaccante dei rossoblu, Jeda, ha parlato della sfida di domenica 30 agosto tra i sardi e l'Inter. Di seguito le sue parole: “Domenica il Cagliari dovrà scendere in campo leggero e spensierato, senza pensare ossessivamente al risultato. Mi aspetto una squadra che dimostri di avere voglia di giocare a calcio con personalità e con coraggio. Come diceva lei, questa sfida rappresenterà la prova del nove per capire come si comporterà in futuro il Cagliari contro gli avversari più competitivi".

Sezione: News / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 18:18
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione