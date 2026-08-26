Contratto alla mano, quella appena cominciata potrebbe essere l'ultima stagione di Hakan Calhanoglu con la maglia dell'Inter. "Al momento - si legge sul Corriere dello Sport - non si sta parlando di un possibile rinnovo, ma l'esordio del regista turco ha dimostrato che la questione non sta incidendo sul suo impiego. Anzi, questa estate è stata ben diversa da quella passata dove al Mondiale per club sembrava essersi rotto qualcosa e poi le molteplici voci di mercato l'avevano tenuto a lungo sulla lista dei possibili partenti".

Calhanoglu è centrale nel progetto di Chivu, è una sentenza su rigore e ha segnato come nessuno da fuori area in Serie A dal 2017/18 in poi (21 reti). "A tutto questo però vanno aggiunti gli inevitabili dubbi sulla tenuta fisica dell'ex Milan, vincolato (soprattutto l'anno scorso) a più riprese dai problemi muscolari - si legge ancora -. Anche su questo fronte Chivu ha in serbo un piano per gestirlo al meglio ed evitare ricadute troppo frequenti, a fronte di un calendario che come tutti gli anni si preannuncia fitto di impegni. Non è un caso che il tecnico romeno si sia già cautelato, individuando le alternative adatte in caso di necessità. L'anno scorso Zielinski, come vice Calhanoglu, è stato colui che ha offerto maggiori garanzie, ma va tenuto in considerazione anche Stankovic, asso del futuro spendibile tanto in regia quanto come mezzala. Ovviamente il numero 20 rimane la scelta numero uno".