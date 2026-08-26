L'ex attaccante del Liverpool e della Nazionale inglese, Peter Crouch, ha espresso fiducia nella capacità di Curtis Jones di affermarsi all'Inter e ritiene che il fatto che il centrocampista sia cresciuto nel settore giovanile del club abbia fatto sì che il suo contributo non venisse pienamente apprezzato. Parlando in esclusiva con Paddy Power, Crouch ha detto: "È una mossa fantastica. Una mossa incredibile. A volte, quando si cresce nel settore giovanile di un club, si rischia di essere un po' sottovalutati perché non si gioca necessariamente per i soldi. Giocare per la propria squadra è più che altro un 'privilegio'.

"So che c'è stato l'episodio in precampionato riguardo alla fascia da capitano - aggiunge Crouch -, ma a parte questo, probabilmente è il momento giusto della sua carriera per cambiare. È un nuovo inizio, una cultura diversa e penso che fiorirà a Milano".