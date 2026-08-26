Non si sa se la società acquisterà una quinta punta per la prima squadra, nel frattempo ha preso Tommaso Fumagalli dal Como per l'Inter U23. Come riporta oggi Tuttosport la punta ha firmato un biennale con opzione per il terzo anno. Superata la concorrenza delle tante squadre che lo hanno cercato in Serie B (Avellino e Juve Stabia) e C (Foggia, Reggiana, Spezia, Pescara, Bari e Catania). Sarà uno degli over della rosa di Vecchi.

"Decisivo - si legge - il blitz di Dario Baccin che ha incontrato l’agente Filippo Vergani anticipando la concorrenza. Fumagalli fu un pupillo di Fabregas: due anni e mezzo fa l’aveva voluto a Como, venendo ripagato dall’assist contro il Cittadella in quella che fu la gara spartiacque per la rincorsa alla A. Il Puma, come è soprannominato Fumagalli, nella scorsa B, lo si ricorda per un gesto diventato virale. In Reggiana-Sudtirol, invece di segnare a porta vuota, non approfittò del problema fisico del portiere Cragno, indirizzando il pallone in fallo laterale per consentire l’ingresso dei soccorsi".