Non c'è solo l'Inter su Luca Reggiani, difensore 18enne del Borussia Dortmund che, secondo le informazoni che arrivano dalla Germania, sarebbe aperto a cambiare squadra, anche in prestito, in questa sessione di mercato ormai agli sgoccioli. Secondo quanto svelato in esclusiva dall'esperto di mercato, Matteo Moretto, il classe 2008 nativo di Modena è stato proposto anche al Milan, che nelle ultime ore ha avuto dei contatti con il suo entourage.

Stando a Sky Sports Deutschland, il BVB non si opporrebbe alla cessione di Reggiani, nel caso in cui fosse presentata una proposta allettante. Il difensore, che ha già esordito con la Nazionale italiana maggiore nell'interregno di Silvio Baldini, è indietro nelle gerarchie dei tedeschi rispetto a nomi come Waldemar Anton, Ramy Bensebaini, il nuovo acquisto Joane Gadou e Filippo Mané; in più, col rientro degli infortunati Nico Schlotterbeck ed Emre Can, gli spazi per lui si ridurrebbero ulteriormente.