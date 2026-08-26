Nuova partnership regionale per l'Inter, nelo specifico all'interno del mercato asiatico. L'accordo coinvolge Kaiyun Sports. Di seguito il comunicato stampa ufficiale.

FC Internazionale Milano è lieta di annunciare un accordo di partnership con Kaiyun Sports, il nuovo Partner Regionale Ufficiale dell'Inter in Asia. Kaiyun Sports si impegna a fornire agli appassionati di sport di tutto il mondo le informazioni più professionali e complete, costruendo al contempo un marchio di punta e completando l'innovazione dei servizi sportivi e di intrattenimento attraverso il continuo miglioramento dei dati delle partite, dell'esperienza di streaming e di una visione diversificata dell'interfaccia utente.

La regione asiatica, rappresentata da Kaiyun Sports, è da sempre un mercato importante per i principali club calcistici di tutto il mondo e un ponte di comunicazione e interazione. Inter e Kaiyun Sports sono simboli di altissimo livello nei rispettivi settori.