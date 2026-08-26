L'ex portiere Simone Braglia, intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, ha parlato di come si può sviluppare la lotta per lo Scudetto, elogiando la Roma per come si è mossa e non solo: "Io già ero convinto dalla Roma l'anno scorso e dopo la partita di ieri sono ancora più convinto. I demeriti della Fiorentina sono stati evidenti, ma ci sono stati grossi meriti dei giallorossi – le parole di Simone Braglia, ex portiere, ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb –. Hanno mantenuto la continuità dell'anno scorso e non dimentichiamo che nel 2025 hanno fatto più punti di tutti, mentre nel 2026 hanno raggiunto la Champions League. Quest'anno sono la squadra più papabile dopo l'Inter".

Sezione: News / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 17:38
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione