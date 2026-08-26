Marcus Thuram potrebbe fare il suo esordio stagionale con la maglia dell'Inter domenica sera, quando i campioni d'Italia saranno di scena a Cagliari per la seconda giornata di campionato. La condizione dell'attaccante francese, si legge su Gazzetta.it, sta crescendo grazie al fatto che da dieci giorni si sta allenando con il resto del gruppo. Il fisico di Tikus reagisce sempre meglio ad ogni sessione condotta da Cristian Chivu, che in questi giorni si ritroverà a gestire un piacevole problema di abbondanza considerando che Francesco Pio Esposito è partito col piede giusto segnando al debutto, mentre Lautaro Martinez e Ange-Yoan Bonny si sono divisi i minuti di gara sabato scorso contro il Monza. In quell'occasione, Thuram era rimasto per 90' in panchina; non succederà la stessa cosa all'Unipol Domus, secondo la rosea: è probabile che l'ex giocatore del Gladbach entri a gara in corso.