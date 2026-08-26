Intervistato da Tuttomercatoweb, Roberto Breda ha parlato della nuova stagione, iniziata da pochi giorni. Ovviamente, il primo tema è stato la Serie A. Dando una panoramica del campionato, l'allenatore ex Padova ha detto: " Il vantaggio ce l’ha chi porta avanti un progetto tecnico: mi riferisco ad Inter e Roma che sono ripartiti da Chivu e Gasperini, allenatori con cui hanno iniziato un percorso l'anno scorso".

Sulla Roma ha continuato: "La Roma ha dato un segnale forte. Gasperini ha dimostrato che negli anni il suo gruppo migliora sempre. Sul piano tattico mi è piaciuto come è partita la Juve, ma manca un centravanti. E le squadre forti sono quelle che hanno il centravanti più forte. Vedi l’Inter e la Roma". Infine, Breda ha parlato anche di Catania-Inter U23: "Non me l'aspettavo, pensavo il Catania partisse diversamente, ma le squadre U23 hanno sempre giovani di qualità".