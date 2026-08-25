Il futuro di Kristjan Asllani sembra nuovamente lontano dall’Inter. Dopo il prestito della scorsa stagione al Torino, concluso senza l’esercizio del diritto di riscatto, il centrocampista albanese classe 2002 è vicino a trasferirsi negli Emirati Arabi Uniti. Inter e Al Jazira hanno infatti raggiunto un accordo sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni. Per completare l’operazione manca ancora il via libera definitivo del giocatore, il cui entourage è in contatto con il club emiratino.

Asllani, impatto positivo da 2 milioni nel 2026/27

Sul piano economico, come spiega Calcio e Finanza, l’Inter incasserebbe immediatamente i 2 milioni previsti per il prestito e risparmierebbe circa 2,4 milioni lordi di stipendio. L’effetto positivo complessivo sarebbe quindi inizialmente di 4,4 milioni, ma considerando i circa 2,4 milioni di ammortamento che rimarrebbero a carico dei nerazzurri, il beneficio sul bilancio 2026/27 sarebbe pari a circa 2 milioni di euro.

Possibile plusvalenza da 4,1 milioni

Asllani aveva un costo storico di 16,1 milioni e un valore residuo di 7,2 milioni al 30 giugno 2025, sceso a 4,8 milioni un anno più tardi. Al 30 giugno 2027 il valore contabile dovrebbe ridursi ulteriormente a 2,4 milioni. Qualora l’Al Jazira esercitasse il riscatto da 6,5 milioni, l’Inter potrebbe quindi registrare nel bilancio 2027/28 una plusvalenza di circa 4,1 milioni di euro.