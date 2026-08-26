Antonello Valentini, storico dirigente del calcio italiano con una lunga esperienza in FIGC, ha risposto alle domande di TMW in merito al campionato italiano appena iniziato, offrendo i propri spunti personali sulla corsa Scudetto: "Ovviamente è troppo presto per fare delle valutazioni definitive. L'Inter però resta la squadra da battere, anche per gli innesti arrivati. I giocatori inglesi andranno valutati, ma è passata tanta acqua sotto ai ponti da quando i giocatori dalla Gran Bretagna non rendevano in Italia. La Roma poi mi ha impressionato nella proposta, con un Malen che già dall'anno scorso ha cambiato la squadra e un Dybala che quando è in questa condizione fa la differenza. Bisogna anche dire però che contro c'era una squadra che ha proprosto poco e male".

Preoccupa invece la situazione della Juventus: "Quella che ha fatto una vittoria più striminzita di quanto si potesse immaginare è stata la Juventus - aggiunge Valentini -, che ha vinto di misura ma che avrebbe anche potuto pareggiare contro il Frosinone. La tegola di Yildiz comunque, che rischia di stare fuori due o tre mesi, è un intoppo non da poco".