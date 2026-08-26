Roberto Mancini può esultare dopo la prima giornata di campionato: Pio Esposito, Raspadori, Frattesi, Pisilli, Cissé, sono tanti i goal italiani nei primi 90 minuti della nuova Serie A dopo un'annata difficile per i bomber azzurri. Solo Orsolini, Bonazzoli e Scamacca avevano raggiunto la doppia cifra e solo con 10 reti a testa. Segnali incoraggianti per il nuovo ciclo della Nazionale a cominciare da Pio Esposito: il gioiello di tacco contro il Monza esalta i tifosi interisti e scatena i bookmakers. Come riporta Agipronews, il bis in casa del Cagliari alla seconda giornata si gioca a 2,75 su Planetwin365 e Goldbet. La sfida è lanciata, in lavagna, anche per il trono di capocannoniere, offerto a 15,00 per raccogliere l'eredità del compagno di squadra Lautaro.