Una stessa partita di Champions League non può disputarsi per tre anni consecutivi nello stesso stadio. Questa è una delle regole della fase a gironi della competizione europea da appuntare in vista dei sorteggi in programma domani.

A renderlo noto è stato il Liverpool in una nota, annunciando che Liverpool-Real Madrid non potrà essere nuovamente abbinata. Ma sarà possibile giocare Real Madrid-Liverpool, con il match che in questo caso si disputerebbe al Santiago Bernabéu.

Il caso dell'Inter

La regola riguarda anche l'Inter e il possibile incrocio con l'Arsenal. Il confronto si è già disputato a San Siro sia nella stagione 2024/2025 sia in quella 2025/2026.

Di conseguenza, qualora le due squadre dovessero essere nuovamente abbinate nella fase campionato, la partita potrà essere giocata soltanto a Londra, all'Emirates Stadium, con l'Arsenal a fare gli onori di casa.