Accordo raggiunto da giorni tra l’Inter e Pio Esposito per il rinnovo del contratto fino a giugno 2031. L'intesa è stata raggiunta e, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la firma ufficiale è attesa all’inizio della prossima settimana, quando verrà formalizzato il prolungamento del contratto.

I dettagli del rinnovo

Il nuovo accordo prevede per Esposito uno stipendio leggermente inferiore ai 3 milioni di euro netti all’anno. Un riconoscimento importante da parte dell’Inter nei confronti del giovane attaccante, che si prepara così a legare il proprio futuro al club nerazzurro per i prossimi cinque anni.