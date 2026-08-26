Per il suo ritorno allo stadio 'Santiago Bernabeu', in occasione di Real Madrid-Real Sociedad, José Mourinho ha deciso di confermare in blocco la formazione che aveva schierato nel match d'esordio in Liga contro l'Espanyol: fiducia rinnovata, quindi, anche all'ex interista Denzel Dumfries, terzino destro in una linea difensiva a quattro composta da Konaté, Huijsen e Carreras. In mezzo al campo, riecco la coppia Bernardo Silva con Valverde, davanti alla quale agirà il tridente di trequartisti Güler-Bellingham-Vinicius Junior a supporto dell'unica punta Kylian Mbappé.