La preparazione svolta con il Liverpool ha dato i propri frutti e ieri pomeriggio Curtis Jones ha mostrato di avere parecchia benzina nelle gambe, nel corso del suo primo allenamento in gruppo ad Appiano Gentile. Lunedì l'inglese era volato in Patria per sistemare alcuni dettagli burocratici a cui sono obbligati i lavoratori inglesi in Ue dopo la Brexit, ma in meno di 24 ore era già a Milano. Il centrocampista ha fretta di inserirsi nei meccanismi dell'Inter e anche per questo si è presentato tirato a lucido, ben più in forma dei due connazionali John Stones e Djed Spence, che hanno preso parte alla spedizione britannica al Mondiale fino all'ultimo. L'esterno è più in ritardo rispetto al difensore, che ha raggiunto prima la nuova squadra a causa delle tempistiche dovute al mercato, e va semplicemente riattivato dopo aver spento il motore. Presto anche lui proverà gli schemi con i compagni.

LH resta al suo posto

Da sottolineare come ieri, ad Appiano Gentile, per la prima volta c'era tutta la squadra al completo, compresi i nuovi acquisti. Buona notizia per Cristian Chivu, che può plasmare la squadra com'è nelle sue intenzioni. Nel gruppo anche Luis Henrique, per diverso tempo al centro di una possibile trattativa di mercato con la Roma e che l'Inter cederebbe volentieri a fronte di un'offerta corretta, per poi puntare su un profilo offensivo più adatto alle esigenze della squadra. Invece oggi il brasiliano è pienamente dentro la rosa nerazzurra, in attesa di eventuali novità dal mercato. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, se all'orizzonte non facesse capolino un'altra pretendente, la dirigenza rinuncerebbe all'idea di aggiungere un altro attaccante e punterebbe sull'ex Marsiglia per la fascia sinistra, come alternativa a Federico Dimarco.