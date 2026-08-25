Novità in uscita per l'Inter U23. Poco fa è arrivata l'ufficialità dell'acquisto di Tommaso Fumagalli dal Como in attacco, ora arriva l'ufficialità in uscita di Yvan Mayé, che passa al Monza. Notizia già nell'aria, ecco il comunicato dei brianzoli: "Yvan Mayé è un nuovo calciatore del Monza. Il difensore francese arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione a favore del Club biancorosso e contropzione per i nerazzurri"

Il comunicato prosegue: "Nato ad Antony il 21 marzo 2006, nel 2022 approda al Settore Giovanile dell’Inter, con cui svolge tutta la trafila fino alla Primavera. Nel 2025-26 viene aggregato alla formazione Under 23, con cui esordisce tra i professionisti collezionando 9 presenze nel campionato di Serie C. Nel novembre 2025 riceve la prima convocazione con la Prima Squadra per la trasferta di Pisa. Le sue qualità colpiscono l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu, che lo aggrega al gruppo per il ritiro estivo 2026. Difensore mancino dal fisico imponente, rapido e abile sia in marcatura che in impostazione, dopo aver segnato alla prima giornata nella vittoria dell’Inter Under 23 a Catania, Maye è pronto ora a esordire in Serie A con la maglia del Monza. Benvenuto Yvan!"