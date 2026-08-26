Oltre al gruppo dei "soliti noti" che tirano il gruppo (i vari Lautaro, Barella, Bastoni, Dimarco e Calhanoglu), l'Inter sta cercando nuovi protagonisti e contro il Monza li ha trovati. Il Corriere dello Sport ne segnala tre su tutti: Esposito, Diouf e Bisseck.

In vetrina c'è soprattutto l'attaccante, "21 anni compiuti da un paio di mesi, ma ormai protagonista sul palcoscenico interista, oltre che su quello azzurro". Pronto il contratto per blindarlo ulteriormente fino al 2031 a quasi 3 milioni di euro a stagione. Se continua così, altro che rincalzo: sarà difficile tenerlo fuori.

Presto, invece, per capire cosa diventerà Diouf, ma certamente l'intuizione di portarlo in fascia si è rivelata azzeccata. Dovrà disciplinarsi e crescer ein fase di non possesso, ma intanto è diventato un'arma in più che può funzionare anche a gara in corso, considerando che da quella parte l'Inter ha preso anche Spence.

Infine Bisseck, al quarto anno in nerazzurro, diventato un titolare a metà della scorsa stagione e in crescita costante. Ha consolidato l'intesa con Akanji e limitato i difetti. Con l'arrivo di Stones potrebbero cambiare le gerarchie, ma intanto il suo posto sta provando a tenerselo stretto.