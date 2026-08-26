Ezio Simonelli, presidente della Lega Calcio Serie A, ha parlato in conferenza stampa dei problemi del calcio italiano: "Noi abbiamo avuto un periodo in cui, grazie al decreto crescita, abbiamo potuto competere: non faceva risparmiare denaro, ma consentiva di prendere giocatori di alto livello a parità di spesa. Abbiamo vinto con Atalanta e Roma, l’Inter è andata due volte in finale di Champions, ci sono stati dei risultati. È stato interpretato male, in realtà con quel risparmio i club potevano ambire a calciatori che oggi come oggi non ci possiamo permettere”.

Supercoppa Italiana in Europa o fuori Europa?

“Non lo sappiamo ancora. Sappiamo che giocheremo il 22 o 23 dicembre, stiamo aspettando le ultime offerte: se saranno in linea con le aspettative potremmo pensare di farla sia dentro sia fuori dall’Europa, anche se non lontanissimo. Se fosse in Italia, da regolamento si giocherebbe a San Siro”.