Jose Luis Vidigal, intervenuto sulle frequenze di Tuttomercatoweb, ha parlato della lotta Scudetto che riguarda la Serie A. Focus principale, ovviamente sulle possibili rivali dell'Inter: "Gasperini sta migliorando la Roma a livello di gioco e mentalità, poi c'è il Milan con Amorim, c'è la Juve di Spalletti da guardare con attenzione. Sarà una Serie A durissima. Il Napoli secondo me ha le armi per poter competere per lo scudetto, anche se l'Inter parte avanti".

Segue ancora da vicino la Serie A?

"Dopo tanti anni di calcio italiano è normale che non ce la possa fare a non guardarlo con un occhio di riguardo, ho tanti amici e storie di vita lì. Il calcio italiano lo vedo in un momento importantissimo".