E' fatta per Kristjan Asllani all'Al Jazira. Lo conferma Fabrizio Romano, parlando dell'accordo economico raggiunto ieri tra l'Inter e il club emiratino sulla base di un prestito oneroso da due milioni di euro più il diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze, fissato a 6,5 milioni di euro. Dopo l'ok del giocatore, arrivato nelle scorse ore, adesso è in corso la valutazione dei documenti propedeutica alle firme. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 26 agosto 2026 alle 19:14
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.