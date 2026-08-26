E' fatta per Kristjan Asllani all'Al Jazira. Lo conferma Fabrizio Romano, parlando dell'accordo economico raggiunto ieri tra l'Inter e il club emiratino sulla base di un prestito oneroso da due milioni di euro più il diritto di riscatto, che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze, fissato a 6,5 milioni di euro. Dopo l'ok del giocatore, arrivato nelle scorse ore, adesso è in corso la valutazione dei documenti propedeutica alle firme.