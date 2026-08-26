C'era tutta la squadra ieri ad Appiano Gentile. Tutti gli effettivi a disposizione, a parte Djed Spence che ha lavorato a parte, ma era comunque fisicamente al centro sportivo. Per la prima volta, come riporta La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu aveva quindi tutti i giocatori della rosa accanto a sé. Compreso Luis Henrique, che sembrava potesse andare via e che invece al momento è rimasto. Ad oggi il brasiliano è l'ago della bilancia del mercato estivo nerazzurro.

"Dopo lunga interlocuzione con la Roma, il brasiliano ha ormai rinunciato definitivamente all'idea di trasferirsi nella Capitale - si legge -. La possibilità per i nerazzurri di aggiungere un nuovo elemento offensivo, che passi dalla fascia e poi si scateni davanti, dipendeva proprio dall'uscita di LH, al momento ancora pienamente dentro all'Inter. Si cercherà negli ultimi giorni di compravendite un possibile acquirente da un altro campionato, di cui al momento, però, non c'è traccia. Se non comparisse nessun nuovo pretendente, l'Inter rinuncerà all'idea di aggiungere la ciliegina e riposizionerà prontamente il brasiliano sulla fascia sinistra. Dimarco è il tenutario di quelle terre, ma un cambio tattico come lui fa comunque felice Chivu".