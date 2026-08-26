Tre acquisti già definiti come Stones, Spence e Jones, due cessioni ancora da realizzare con Asllani e Massolin. E poi? Il mercato dell'Inter potrebbe anche chiudersi qui, come conferma oggi La Repubblica nella pagina dedicata al calciomercato.

"Stankovic resterà, così di fatto l’unico elemento effettivo della rosa di Chivu a essere sul mercato è Luis Henrique, che però non è più nell’interesse della Roma. Se partisse, Marotta e Ausilio potrebbero cogliere l’occasione per prendere una quinta punta, un attaccante con caratteristiche diverse dai quattro che già ci sono, in particolare valido nell’uno contro uno. Ma sono, appunto, limature: se l’Inter restasse quella che è oggi, Chivu ne sarebbe in ogni caso soddisfattissimo".